Estelle Denis dévoile une craquante photo de sa fille, bébé...

Même si sa vie privée est assez connue, Estelle Denis évite d'en dire ou d'en dévoiler trop, mais, à l'occasion de l'anniversaire de sa fille, la sympathique animatrice télé a dérogé à la règle en postant une craquante photo sur Instagram.

Mardi 11 juillet 2017, Victoire, la fille d'Estelle Denis et de son compagnon Raymond Domenech, fêtait ses 13 ans et l'animatrice a tenu à souligner ce bel événement. "Il y a 13 ans jour pour jour... 11 juillet 2004. Naissance de ma fille, Raymond devient sélectionneur et moi je lis @lequipe. Y a pas de hasard !!!! #bonanniversairemonpetitpoussin #Victoire #naissance #souvenirs", a-t-elle commenté en légende d'une photo sur laquelle on voit sa fille bébé alors qu'elle-même lit le journal.

Estelle Denis, également maman d'un garçon prénommé Merlin qui s'apprête à fêter ses 10 ans le 25 juillet prochain, est attendue à la rentrée sur la chaîne télé l'Équipe. L'animatrice est actuellement à Las Vegas, où elle participe à tournoi de poker avec Winamax.