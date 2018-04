Estelle Lefébure en bikini : Pose lascive pour l'ex de David Hallyday

"The show must go on", comme disait Freddie Mercury. C'est le credo qu'Estelle Lefébure, dont les deux filles Emma et Ilona ont pour grand-père un certain Johnny Hallyday, a adopté depuis plusieurs semaines. Quelles que soient les circonstances, il faut vivre et savourer chaque minute de son existence. C'est ce qu'elle laisse en tout cas entendre, non sans un certain sens de la philosophie, dans un récent post Instagram...

Le 19 avril, le top model et ex-femme de David Hallyday a posté une photo qui a embrasé la Toile. Vêtue d'un petit bikini qui sent bon l'été, la jolie blonde de 51 ans a pris la pose dans une attitude aussi lascive que sexy. Absolument irrésistible, elle n'a pas manqué de recevoir son lot de compliments après la publication de ce cliché hot. "Quelle belle femme sexy", "Vous êtes juste splendide. Un model que toutes les femmes devraient suivre", "La cinquantaine rayonnante ! Magnifique Estelle", "Sexy, splendide", peut-on lire dans les commentaires.

La photo a ainsi charmé Monica Bellucci, une autre quinquagénaire sur qui le temps n'a aucun effet, mais aussi Emmanuelle Béart, Ilona Smet ou encore Luana Belmondo. Même Yaël Boon, l'épouse du Ch'ti Dany Boon, y est allée de son petit compliment avec un enthousiaste "canon" en commentaires.