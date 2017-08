Estelle Mossely : Un 25e anniversaire tout en douceur, avec son bébé à croquer

Au début du mois d'août, Estelle Mossely et Tony Yoka annonçaient une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, la naissance de leur premier enfant au prénom symbolique, Ali. Déjà un joli gaillard pour le couple de boxeurs couverts d'or à Rio en août 2016 : 4,410 kg et 55 cm et une petite tête déjà très chevelue pour le baby boy.

Deux semaines après avoir accueilli ce fils dont elle est tout de suite tombée amoureuse, Estelle Mossely partage une nouvelle photo de sa vie de maman à l'occasion de la célébration de son 25e anniversaire. Touchée par tous les messages reçus en cette journée spéciale, la jeune maman boxeuse s'affiche avec Ali. Tenant avec amour son bébé enveloppé dans une couverture blanche décorée d'étoiles bleues, lui déposant un tendre baiser sur le front, Estelle Mossely écrit : "Merci à ceux qui m'ont souhaité mon anniv ! Il y a un an, je réalisais un rêve et il y a quelques jours, je devenais maman. Une nouvelle vie qui commence. Le clan s'agrandit et nos Ambitions avec !"