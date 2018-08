Étienne Chicot : L'acteur de Starmania et Da Vinci Code est mort

C'est un artiste à la longue et impressionnante carrière qui s'est éteint. D'après les informations révélées par le journal Le Parisien, Étienne Chicot est mort mardi 7 août 2018. Il était âgé de 69 ans.

Très connu dans le milieu du septième art, acteur de cinéma (plus de cent films à son actif !), de télévision (environ 40 séries) et de théâtre, il avait multiplié les seconds rôles et avait été récompensé en 1989 d'un Molière pour sa prestation dans la pièce Une absence. En 1979, il avait interprété le rôle du milliardaire politicien Zéro Janvier dans l'opéra Starmania au côté de France Gall. Sa performance lui avait ensuite permis de rebondir sur le grand écran durant quatre décennies.

Les spectateurs l'ont ainsi aperçu dans les films Hôtel des Amériques (1981), Les Portes de la gloire (2001), Palais Royal ! (2005), Da Vinci Code (2006) et plus récemment dans les comédies grand public Case Départ (2011), Supercondriaque (2014) et Un sac de billes (2017).

A la télévision, Étienne Chicot s'est notamment illustré dans des épisodes des séries Les Cordier, juge et flic, Navarro, Commissaire Moulin, La Crim' et Louis la Brocante. Au théâtre, il avait été vu pour la dernière fois sur les planches en 2009 dans la pièce Le facteur sonne toujours deux fois.