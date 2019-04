Eugenie d'York moquée pour sa gaffe jugée indigne d'une princesse

"Tu es la meilleure, surtout quand tu m'aides à entrer dans la voiture avec ma robe de mariée", a-t-elle ainsi écrit en légende d'une photo prise lors de son mariage royal avec Jack Brooksbank en octobre 2018, à Windsor. Beatrice avait en effet aidé sa cadette avec la traîne de sa luxueuse robe de mariée signée Peter Pilotto. Le second cliché des filles du prince Andrew et Sarah Ferguson est issu d'une séance photo réalisée pour le magazine Vogue, toujours en octobre dernier. Mais en écrivant "your the best" en anglais, au lieu de "you're the best" ["Tu es la meilleure", NDLR], la princesse de 29 ans s'est attiré les foudres des internautes lui reprochant cette jolie faute de grammaire.

Tout en insistant sur le fait que son erreur est d'autant plus risible qu'elle est un membre de la famille royale, neuvième dans l'ordre de succession au trône, certains utilisateurs d'Instagram justifient cette faute par le fait qu'Eugenie d'York est dyslexique. À tort. C'est en effet sa grande soeur Beatrice qui souffre de dyslexie, un trouble diagnostiqué lorsqu'elle était enfant et contre lequel elle s'est publiquement engagée en tant que marraine d'un centre spécialisé en Angleterre.