Eurovision 2019 : Bar Refaeli donne ses meilleures adresses à Tel-Aviv

Elle est partout. Non seulement Bar Refaeli est l'un des mannequins les plus prisés du globe, mais elle sera également la maîtresse de cérémonie de la grande finale de l'Eurovision, samedi 18 mai à Tel-Aviv. Pour l'occasion, la belle blonde de 33 ans nous permet de découvrir cette incroyable ville au travers de ses adresses et coups de coeur. Alors pour découvrir les meilleurs bars, restaurants, club ou encore les parcs à voir absolument à Tel-Aviv, suivez le guide !

Tel-Aviv recommandé par Bar

On s'en doute, le top conseille de s'attarder sur les nombreuses plages (de sable blanc et fin) qui bordent la ville et tout particulièrement celle de Beit Yanai, au Nord de Tel-Aviv. Le littoral y est moins peuplé que dans le centre et c'est le spot idéal pour pratiquer des sports nautiques ou simplement admirer les beaux surfeurs. Pour également profiter d'un peu de verdure, Bar nous invite à nous promener dans le parc Hayarkon, qui propose de nombreux concerts et événements culturels. Pour prolonger l'aventure, Bar conseille de déambuler dans les allées du marché aux puces de Jaffa, idéal pour grignoter des spécialités locales et dénicher des trésors.

Même si son physique svelte et sportif ne le laisse guère présager, Bar Refaeli s'y connaît également en nourriture. Elle recommande plusieurs bars et restaurants qu'elle considère comme incontournables. Pour déjeuner, elle nous parle de Manta Ray (avec une grande terrasse face à la mer) et, pour le dîner, du Popular Café, nouveau resto branché de la ville. Et son coup de coeur pour dîner, le restaurant (plus onéreux) Shila. Elle nous confie enfin sa passion pour le houmous et les falafels de chez Itzik Hagadol.

Si vous prévoyez un voyage en Israël, vous savez désormais où vous rendre pour espérer apercevoir l'une des plus belles femmes au monde (ou à défaut, découvrir l'une des plus belles villes au monde).