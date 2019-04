Eurovision 2019 : Madonna et Gal Gadot en route pour Tel Aviv

Tel Aviv s'apprête à accueillir, dans un mois, l'un des plus importants événements de l'année, l'Eurovision. La ville israélienne qui ne dort jamais est en pleins préparatifs du concours de chant et compte bien voir les choses en grand. En effet, deux stars internationales viennent d'être annoncées pour la grande finale le 18 mai prochain.

C'est sur sa page Facebook que Live Nation a confirmé la venue de la reine de la pop : "Live Nation est fière et émue d'annoncer que la reine Madonna donnera une représentation spéciale pendant le concours de l'Eurovision." Madge interprétera deux titres, dont l'un inédit tiré de son prochain album, Madame X.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les organisateurs ont également convié l'actrice israélienne Gal Gadot à la finale du 18 mai. Véritable star en Israël et partout dans le monde depuis le succès de Wonder Woman, l'ex-Miss retrouvera sa compatriote Dana International, l'une des gagnantes les plus emblématiques de l'Eurovision.

En septembre 2018, Tel-Aviv a été désignée ville hôte de l'Eurovision 2019, après la victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai au Portugal. Israël a remporté à quatre reprises l'Eurovision et la compétition s'est déroulée à deux reprises à Jérusalem en 1979 et en 1999. Et c'est la première fois que les festivités se tiendront à Tel Aviv. La finale prendra place au centre Expo Tel Aviv, qui s'active actuellement pour proposer aux spectateurs européens un spectacle à la hauteur de leurs attentes.

Cette année, la France semble avoir toutes ses chances puisque Bilal Hassani fait partie des favoris !