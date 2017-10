Eva Green, "choquée et dégoûtée" par Harvey Weinstein, raconte son expérience

Dans une interview accordée à Europe 1 le 13 octobre, Marlène Jobert s'était exprimée au nom de sa fille Eva Green sur l'agression et le harcèlement dont elle avait été victime. Selon l'actrice et narratrice française, sa fille comédienne fait partie des nombreuses femmes qui ont été agressées ou harcelées par Harvey Weinstein, "cet horrible bonhomme" qu'elle qualifie de "gros porc".

Eva Green, qui ne voulait pas s'épancher sur ce passage horrible de sa carrière, a fini par briser le silence. "Je l'ai rencontré pour un rendez-vous professionnel à Paris pendant lequel il s'est comporté de manière inappropriée et j'ai dû le repousser, raconte-t-elle à Variety. J'ai réussi à m'échapper sans que ça aille plus loin, mais j'ai été choquée et dégoûtée par cette expérience."

Rappelant son désir de protéger sa vie privée et son intimité qui l'a poussée à taire cette histoire, Eva Green se félicite toutefois du mouvement global qui a pris forme, notamment sur les réseaux sociaux. "Je pense que c'est assez positif que les femmes soient enfin entendues, qu'on ait eu le courage de dire ce qui s'est passé. En espérant que ça réveille les consciences (...). Ça se passe dans tous les milieux", assure l'actrice notamment vu dans Sin City (que Weinstein distribuait), Casino Royale, la série Penny Dreadful ou plus récemment Miss Peregrine.