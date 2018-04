Eva Longoria, enceinte, dévoile une vidéo de son bébé qui bouge !

À 43 ans, Eva Longoria est enceinte de son premier enfant et, si les premiers mois ont parfois été difficiles, depuis, elle nage dans le bonheur. L'actrice, qui doit donner naissance à un petit garçon en juin prochain, partage régulièrement avec ses fans les coulisses de sa grossesse.

Dans sa story sur Instagram, Eva Longoria a posté une vidéo dans laquelle elle filme son ventre très rebondi afin de montrer les mouvements de son bébé. Un moment touchant et amusant que la star a commenté : "Le bébé fait encore des siennes... Mon fils n'arrête pas de donner des coups. Bon, là, il fait le timide", a-t-elle déclaré en montrant son baby bump. Puis, quelques minutes plus tard, elle a réagi de nouveau : "Oh mon Dieu, dès la seconde où j'ai arrêté de filmer, il a donné un énorme coup." Cabotin, le possible futur chéri d'Olympia (la fille de Serena Williams) ?

Eva Longoria, qui va devenir maman pour la première fois avec son mari José (lui-même déjà papa de quatre enfants), est actuellement au repos après avoir été sur tous les fronts. On l'a vue sur le tournage d'une nouvelle série à Miami, recevant son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles ou faisant la promotion de yaourts... Le 4 mai, elle sera au cinéma outre-Atlantique dans la comédie Overboard.

Thomas Montet