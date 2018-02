Eva Longoria enceinte : Rayonnante pour Disney ou des yaourts...

Alors qu'il ne lui reste que quelques semaines avant d'accoucher de son premier enfant, Eva Longoria garde la pêche ! L'actrice multiplie les sorties avec toujours le même sourire aux lèvres. La fatigue ? Elle connaît pas !

Lundi 26 février 2018, Disney présentait en avant-première son nouveau film intitulé A Wrinkle in Time (Un raccourci dans le temps) au cinéma El Capitan, à Los Angeles. Sur le tapis rouge de la soirée, Eva Longoria a pris la pose avec décontraction, radieuse dans une robe de grossesse olive et munie d'un pin's au logo du mouvement Time's Up accroché à sa veste noire. L'actrice de 42 ans, enceinte d'un petit garçon, était vue quelques heures plus tôt prenant des photos dans le cadre d'un partenariat avec la marque de yaourts Chobani, qui fête ses 10 ans. Là encore, elle affichait un large sourire devant l'objectif.

Eva Longoria, mariée au businessman José Bastón, semble incapable de rester chez elle sur son canapé à se reposer. Le 22 février, l'ex-star de Desperate Housewives était de sortie à la boutique Kyle by Kyle Richards à Beverly Hills. On pouvait d'ailleurs voir son imposant baby bump dans sa robe noire moulante.

Est-ce que l'actrice, qui doit accoucher au printemps, pourra venir Paris en mai pour l'incontournable Global Gift Gala ? Mystère...

Thomas Montet