Eva Longoria : 2017, l'année de tous les plaisirs... Et du bébé !

Eva Longoria est une bonne vivante et elle ne s'en cache pas. L'actrice américaine de 42 ans a passé son année 2017 à se faire plaisir aux quatre coins du monde, partageant des photos de ses repas et boissons à chacune de ses escales. Viennoiseries, desserts alléchants, plats riches, vins et bières ont ainsi généreusement défilé sur sa page Instagram. Eva Longoria apprécie tant le vin qu'elle a choisi de transformer ce plaisir en une activité fructueuse.

Comme beaucoup d'autres stars américaines, la ravissante comédienne mariée depuis mai 2016 à José Antonio Baston a lancé sa marque dans laquelle figure une collection prêt-à-porter très spéciale dédiée aux jeux de mots autour du vin. Qui mieux qu'Eva pour assurer le rôle de modèle ? La BFF de Victoria Beckham affiche ses créations avec une fierté non dissimulée et beaucoup d'humour.