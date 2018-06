Eva Longoria perd un être cher à quelques jours de son accouchement

Ceux qui suivent la carrière d'Eva Longoria depuis longtemps connaissaient forcément Jinxy, l'adorable bichon qui a partagé quinze ans de la vie de l'actrice américaine. La star hollywoodienne de 43 ans, enceinte de son premier enfant, a annoncé sa mort le 15 juin 2018 sur Instagram, une épreuve douloureuse dont elle explique le déroulement.

Présente jusqu'au dernier souffle de son chien qui s'est éteint dans ses bras chez le vétérinaire, Eva Longoria lui a donné tout l'amour nécessaire. Jinxy a été victime d'une crise cardiaque dont il ne s'est pas remis. "Il avait 15 ans (90 en âge de chien) et il a traversé ces années avec beaucoup d'amour et de rire. Il était mon bébé avant que mon bébé soit dans mon ventre. Je suis si triste mais je sais qu'il en a fini avec la souffrance. Quiconque me connaît connaissait Jinxy. Il manquera à beaucoup. Je t'aime Jinxy", a partagé Eva Longoria avec émotion. Ses mots sont accompagnés de plusieurs photos d'eux deux, illustrant leur grande complicité.