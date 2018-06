Eva Longoria enceinte : L'accouchement imminent, elle se dépense avec énergie !

Enceinte jusqu'aux yeux et affichant un très impressionnant baby bump, Eva Longoria a été vue à plusieurs reprises en sortie dans Los Angeles. L'actrice américaine de 43 ans, qui est enceinte d'un petit garçon, a déclaré sur Instagram "toujours attendre qu'il veuille bien arriver".

Samedi 2 juin 2018, Eva Longoria a ainsi été vue au cours d'une petite sortie du côté de Beverly Hills, vêtue d'un T-shirt portant l'inscription "Mama Bear" (pour "Maman ours") en compagnie de son mari José Baston. Le couple, qui a récemment fêté ses deux ans de mariage, a profité du climat agréable de la Californie pour se dégourdir les jambes. Le lendemain, les amoureux étaient à nouveau repérés faisant des emplettes au centre commercial Beverly Center.

Dimanche 4 juin, détournant le principe du repos dominical, Eva Longoria était une fois encore en vadrouille. L'actrice, vue cette année au cinéma dans le film Overboard et qui produit la série Grand Hotel, s'est ainsi longuement promenée avec son mari à Studio City, vêtue d'une tenue de sport et faisant des exercices avec le bassin. Une manière de provoquer l'accouchement ? Le soir venu, le couple a profité d'un (ultime ?) dîner en tête à tête au restaurant Ago de West Hollywood et c'est la star qui a conduit pour rentrer à la maison.

Si Eva Longoria avait confié avoir connu un début de grossesse difficile, le reste est allé comme sur des roulettes !

Thomas Montet