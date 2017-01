Eve (Villa des coeurs brisés 2) complexée et prête pour une nouvelle opération !

Récemment, Eve a eu recours à la chirurgie esthétique afin de remodeler ses fesses. Comme la candidate de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) l'a confié au cours d'un reportage réalisé par Sam Zirah, elle espérait obtenir un fessier à la Kim Kardashian. Elle a donc opté pour le lipofilling, une intervention qui consiste à transférer la graisse d'une zone du corps à une autre. Et l'ancienne candidate des Princes de l'amour ne regrette rien.

"J'ai eu l'opportunité de faire une opération et j'en suis très satisfaite. J'ai un ventre plat et de belles fesses. Je n'ai pas encore entièrement confiance en moi, mais ça va un peu mieux", nous a-t-elle confié en exclusivité. En effet, si certains la jugent superficielle et sûre d'elle, Eve était loin de s'accepter telle qu'elle était : "J'avais un très gros complexe avec mon corps. C'était très dur pour moi de me voir dans Les Princes et j'appréhende de me voir dans La Villa parce que j'avais encore du mal avec mon ventre, mes poignées d'amour, mes fesses plates... Je ne me sentais pas du tout bien dans ma peau."

Et Eve, toujours en quête de la perfection, n'en a pas encore fini avec la chirurgie esthétique. Elle envisage par exemple de se faire refaire le nez. "Je suis aussi complexée par mon double menton et mes pommettes", nous a-t-elle précisé, avant de confier qu'elle pourrait de nouveau se faire des injections d'acide hyaluronique afin de rendre ses lèvres plus pulpeuses.

Son physique idéal ? Un visage comme celui d'Adixia des Marseillais et un corps pulpeux comme celui de Milla Jasmine des Princes de l'amour.

