Evelyne Thomas, la descente aux enfers de Jean-Luc Delarue : "Je savais..."

Evelyne Thomas, jusque-là silencieuse sur le sujet, a accepté de revenir sur la descente aux enfers de Jean-Luc Delarue.

Invitée sur CNews, l'animatrice emblématique de C'est mon choix – une émission originellement lancée par le célèbre producteur décédé le 23 août 2012 –, a évoqué les addictions de son ancien patron. Elle n'a notamment pas caché qu'elle était au courant de sa consommation de drogue, "un secret de polichinelle". "Je savais tout ça mais je ne voulais pas du tout rentrer là-dedans. Je travaillais, je voulais avoir des rapports professionnels avec lui. Même si on était très proches, je n'ai jamais fait partie du cercle restreint qui était autour de lui. Je ne suis jamais partie en vacances avec lui. Je n'ai assisté à rien", a-t-elle expliqué.

Et l'animatrice de 54 ans de préciser sur la relation qu'elle entretenait avec celui qui a été son mentor pendant quelques années avant leur mésentente qui a provoqué l'arrêt de C'est mon choix sur France 3 en 2004 [L'émission a depuis fait son retour sur Chérie 25, NDLR] : "J'avais des rapports très particuliers avec Jean-Luc. Je n'avais pas de rapports amicaux mais on avait un immense respect professionnel. Je pense que je suis certainement l'animatrice qui le connaît le mieux, qui le respectait profondément et c'était réciproque."

Enfin, alors qu'un livre intitulé Jean-Luc Delarue : La star qui ne s'aimait pas, écrit par Vincent Meslet (l'ex-directeur de France 2 et proche collaborateur de l'animateur décédé) abordant les excès de la star défunte paraîtra ce 19 septembre, Evelyne Thomas a regretté publiquement qu'on continue de ternir l'image de ce pilier du petit écran. "Ce qui m'ennuie le plus, c'est que l'on en fait un portrait terrible. Ce que je retiens, c'est l'homme extrêmement brillant intellectuellement, rapide intellectuellement", a-t-elle commenté.

