Jean-Luc Delarue : Heurtée, sa maman réagit à la sortie du livre sur sa vie

Le livre n'a pas fini de faire débat. Le 19 septembre 2018 paraîtra aux éditions Fayard le livre Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas. Dans cet ouvrage, Vincent Meslet - l'ex-directeur de France 2 et proche collaborateur de l'animateur décédé le 23 août 2012 à l'âge de 48 ans, d'un cancer de l'estomac et du péritoine - revient sur l'ascension mais également sur les vieux démons de Jean-Luc Delarue. Un projet qui ne fait pas l'unanimité.

Souffrant de sa notoriété, l'ancienne figure emblématique de France Télévisions s'est mise à consommer de l'alcool et de la drogue. Des déboires qu'il avait d'ailleurs racontés dans son livre Carnets secrets, publié quelques mois après sa mort. Six ans plus tard, c'est au tour de Vincent Meslet de les évoquer dans Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas. Des extraits ont été dévoilés par nos confrères de L'Obs et lus jeudi 13 septembre 2018, dans Touche pas à mon poste (C8).

Après que les chroniqueurs ont donné leur avis sur le sujet, Cyril Hanouna a diffusé un extrait audio exclusif de la maman de Jean-Luc Delarue, Maryse. Sous le choc et en colère, elle a confié : "Comme d'habitude, l'invasion de la vie privée, c'est agresser la fragilité d'un homme et sa famille. Ça m'exaspère, ça me heurte profondément. Quel intérêt de mettre sans arrêt la part d'ombre en valeur ? À quoi ça sert ? À faire vendre ? C'est complètement contraire à l'idée que mon fils nous a donné de la réalité humaine. On parle d'un homme qui était sous coke et sous alcool dans les cinq dernières années de sa vie. Ce n'est pas le vrai Jean-Luc, c'est un Jean-Luc abîmé par la notoriété, par l'argent, par la vitesse, par plein de trucs. La plus belle réponse, c'est le silence." Une réponse saluée par le public et l'animateur de TPMP, qui s'est rangé de son côté.

