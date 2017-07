Evy (Les Anges 9) en couple : L'identité de son compagnon enfin dévoilée !

De son côté, la candidate de télé-réalité semble folle amoureuse de Théo. "Je me réveille je pense à toi. Encore sommeil je pense à toi. Trop de soleil je pense à toi. C'est plus pareil. On funambule je pense à toi. On me bouscule je pense à toi. Si je recule je pense à toi", a écrit la jeune femme en légende d'une photo d'elle à la plage, dans les bras de son nouveau compagnon.

Pour rappel, avant d'officialiser sa relation avec Théo, Evy était en couple avec un certain Clément, comme elle l'avait annoncé sur le plateau du Mad Mag de NRJ12.