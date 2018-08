Ewan McGregor : Sa fille enfonce le clou sur sa liaison avec sa nouvelle chérie

La fille d'Ewan McGregor revient sur ses propos... enfin, façon de parler !

Un mois après avoir traité la nouvelle compagne de son père, l'actrice Mary Elizabeth Winstead, d'"ordure" sur les réseaux sociaux, Clara McGregor s'est entretenue dans les colonnes du journal The Times pour justifier son petit pétage de câble.

Alors qu'elle promeut la sortie d'un court métrage qu'elle vient de réaliser, la jeune femme de 22 ans a été questionnée sur les raisons qui l'ont poussée à s'attaquer à la comédienne de 33 ans. Pour rappel, Ewan McGregor a quitté sa femme depuis 1995, Eve Mavrakis, pour vivre pleinement sa romance avec Mary Elizabeth Winstead, sa partenaire de jeu dans la série Fargo.

"Ce n'était pas la façon la plus mature de gérer les choses. (...) Oui, ce n'était pas mon meilleur moment. Mais je n'ai pas peur de prendre la parole si je ressens une forte raison de le faire. Je n'arrêtais pas d'être taguée sur cette photo [un cliché de Mary Elizabeth Winstead posté sur un compte fan et sur lequel Clara avait glissé son ressenti, NDLR] et je voyais des choses négatives dites sur ma mère. J'ai dit ce que je ressentais et j'ai dit que je ne voulais pas m'excuser de cela. Ce n'était pas une bonne approche, mais c'est difficile de comprendre les choses lorsqu'on a une idée précise de ce qu'est l'unité familiale et que tout change. C'est très étrange", a-t-elle confié.

Je l'aime et je l'aimerai toujours

Les premières photos d'Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead avaient surgi dans la presse en octobre 2017. Dans la foulée, il avait été révélé que l'acteur de 47 ans avait rompu avec sa femme quelques mois plus tôt, en mai. "Les photos ont été publiées le jour de l'anniversaire de ma petite soeur, mais mon père ne savait pas qu'elles allaient sortir. Il ne voulait pas qu'on voie ça, mais, vous savez, il y avait des paparazzi qui les suivaient", a poursuivi Clara.

Malgré ce drame familial, la jeune femme insiste sur le fait qu'elle reste "très proche" de son papa. "Je l'aime et je l'aimerai toujours. Notre relation ne va pas s'éteindre à cause de ça. Nous sommes incroyablement proches et, bien que je ne sois pas d'accord avec ce qu'il a fait, je l'aime toujours, et j'espère qu'il est heureux", a-t-elle conclu.

Outre Clara, Ewan McGregor et Eve Mavrakis ont eu trois autres filles : Esther et Jamiyan (17 ans), ainsi que la petite Anouk (7 ans).