Ewan McGregor, séparé après 22 ans de mariage, en embrasse une autre

Ils semblaient pourtant former l'un des couples les plus solides du show-business... Ewan McGregor et Eve Mavrakis se sont séparés, après vingt-deux ans de mariage. Parents de quatre enfants – Clara, 21 ans, Jamyan, 16 ans, Esther, 15 ans et Anouk, 6 ans –, ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la série britannique Kavanagh QC et s'étaient mariés en 1995.

C'est une source proche de la famille qui a confirmé l'information au magazine People. L'acteur écossais de 46 ans et la chef décoratrice française sont séparés depuis le mois de mai. Le célèbre héros de Trainspotting a été vu ce dimanche 22 octobre en train d'embrasser sa partenaire de la série Fargo, Mary Elizabeth Winstead (32 ans) avant de partir avec elle à moto. Des photos dévoilées par The Sun. Par ailleurs, la comédienne avait publié au mois de février plusieurs posts avec Ewan McGregor sur le tournage de leur série, affichant leur complicité.