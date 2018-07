Ewan McGregor : Sa nouvelle chérie est "une ordure" pour sa fille Clara !

La pilule ne passe pas pour Clara McGregor. La fille aînée d'Ewan McGregor n'arrive toujours pas à encadrer Mary Elizabeth Winstead, la nouvelle petite amie de son père depuis quelques mois. Via son compte Instagram officiel, la jeune femme de 22 ans a laissé un commentaire assez violent sur une photo de l'actrice de Fargo, postée sur une page de fans, le 25 juin 2018. "La plus belle et talentueuse femme sur Terre ?, écrit-elle en rajoutant un émoji pleurant de rire. Vous délirez. Cette fille est une ordure."

Fin octobre 2017, l'acteur Ewan McGregor quittait Eve Mavrakis, sa femme depuis plus de 22 ans. Des photos de l'acteur de Star Wars embrassant l'actrice Mary Elizabeth Winstead, 32 ans, avec qui il partageait l'affiche de la série Fargo, venaient de faire scandale. Cette histoire a littéralement brisé la famille constituée par Ewan et Eve, eux qui sont parents de quatre filles : Clara, Jamyan (16 ans), Esther et Anouk (6 ans).

Avant Clare, c'est Esther, dévastée, qui avait écrit une chanson et tourné une vidéo sur son compte Instagram. "Ces photos m'ont fait pleurer", chantait notamment l'adolescente aujourd'hui âgée de 16 ans.

En janvier 2018, l'épouse d'Ewan, Eve, demandait le divorce. Pour autant, les deux parents étaient réunis fin mai pour la remise de diplôme de leur fille Clara, celle-là même qui n'a pas hésité à insulter la nouvelle compagne de son père. Ce n'est pas la première fois que Clara s'en prend d'ailleurs à Mary Elizabeth Winstead. Elle l'avait déjà traité de "connasse" et s'était moquée d'elle dans une story, la preuve en captures d'écran...