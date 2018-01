Ewan McGregor attaqué par sa fille de 15 ans : "Ces photos m'ont fait pleurer"

Ewan McGregor attaquée publiquement par une de ses filles ? Cela ne fait aucun doute au regard du dernier post Instagram d'Esther, 15 ans, troisième de ses quatre filles – il y a également Clara, 21 ans, Jamyan, 16 ans et Anouk, 6 ans – qu'il a eues avec sa future ex-femme, Eve Mavrakis. La ravissante adolescente a profité du réseau social pour une poster une chanson intitulée Made You a Man qu'elle a écrite et composée et qu'elle interprète à la guitare.

"J'ai lu quelques conneries trouvées en ligne... Vu ces photos... Elles m'ont fait pleurer", chante notamment la jolie blonde, évoquant très clairement les clichés postés par le Sun en octobre et sur lesquels son père acteur embrasse Mary Elizabeth Winstead (sa partenaire de jeu dans Fargo). La publication de ces photos volées avait été suivie de la séparation après vingt-deux ans d'amour d'Ewan McGregor et sa femme, la chef décoratrice française Eve Mavrakis.