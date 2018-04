Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead séparés ? La preuve que non !

Ewan McGregor est-il célibataire ? Selon les rumeurs, après avoir trompé et quitté celle qui était sa femme depuis vingt-deux ans, Eve Mavrakis, pour sa partenaire de jeu dans Fargo, Mary Elizabeth Winstead, l'acteur britannique serait déjà séparé de la belle brunette. Alors, info ou intox ?

À en croire les photos publiées par le Daily Mail et datées du lundi 2 avril, le couple se serait visiblement rabiboché. On peut voir l'acteur de The Ghost Writer tenir la main d'une Mary Elizabeth Winstead radieuse. Les clichés ont été pris aux États-Unis dans l'État de Géorgie sur le tournage de Gemini Man, le prochain film d'action de la comédienne de 33 ans, porté par Will Smith.

Certaines rumeurs avaient même laissé entendre qu'Ewan McGregor cherchait à revenir auprès de la mère de leurs quatre enfants, Clara (21 ans), Jamyan (16 ans), Esther (15 ans) et Anouk (6 ans). "Je n'ai pas du tout parlé à Ewan, donc je ne sais pas s'ils sont ensemble ou pas, avait répondu la chef décoratrice française au Sun qui la questionnait sur le sujet. Je m'en fous de ce qu'il fait. Je ne sais rien de tout cela."

La situation demeure donc inchangée. L'acteur de Trainspotting n'a pas retiré sa demande de divorce citant des différends irréconciliables déposée le 19 janvier 2018. Et sa future ex-femme a quant à elle recruté la redoutable avocate Laura Wasser, alias "la reine des divorces" à Hollywood, pour lui faire la guerre.

Ewan McGregor n'avait pourtant montré aucune hostilité à l'égard de sa future ex-femme. Alors qu'Eve avait mis du temps à sortir de son silence, esquissant une réaction sur Instagram mais restant discrète, il l'avait évoquée dans son discours de remerciements aux Golden Globes. "Je veux prendre un moment juste pour remercier Eve, qui est toujours restée à mes côtés pendant vingt-deux ans", avait déclaré l'acteur britannique, ému, avant de remercier leurs "quatre enfants, Clara, Esther, Jamyan et Anouk". "Je vous aime et vous le savez", avait-il conclu, les yeux rougis. Pas de quoi toucher outre-mesure la famille, à commencer par Esther qui avait écrit une chanson sur la rupture de ses parents. Et bien que l'adolescente ait assuré que le texte n'était pas à charge contre son père, la chanson n'était pas tendre avec lui.