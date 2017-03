EXCLU – Aymeric Bonnery macho, Benoît Dubois "enfant"... Émilie Picch se livre !

Arrivée dans le Mag (NRJ12) "un peu par hasard" l'an dernier, Émilie Picch a rapidement su se faire une place au sein de l'équipe. Après avoir présenté avec brio sa pastille La Mad Cam, c'est un rôle de chroniqueuse que la chaîne lui a proposé. Aussi a-t-elle collaboré avec Martial Bétirac avant qu'il ne soit évincé début octobre. Un départ qui n'a pas été simple à vivre pour la jolie blonde.

Elle a toutefois relativisé : "Ça fait onze ans que je suis dans le milieu donc j'ai vécu plein de hauts ou de bas déjà. Quand on a une personne de son équipe que l'on apprécie beaucoup qui s'en va, surtout un peu rapidement, ce n'est jamais évident parce qu'on est des êtres humains. On a des sentiments, des émotions, donc ce n'est pas facile à gérer. Mais quand c'est pour le bien d'une émission et qu'on voit aujourd'hui que ça a des conséquences positives, on est obligé de l'accepter." Et de préciser qu'elle continue à voir l'ex-candidat de Nouvelle Star : "Ça n'a pas du tout affecté nos relations personnelles et c'est le principal."

Émilie Picch est également très proche de Benoît Dubois avec qui elle partage la pastille La Mad Box. "Il faut savoir que rien n'est écrit, donc on ne peut qu'assumer à 200% ce qu'on dit dans cette pastille parce que c'est ce qui sort de nos cerveaux. Je pense qu'on est loin d'être aussi pestes que les gens qui sont devant leur télé pour regarder Les Anges (...). Après dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été très moqueuse, mais gentiment. J'essaie de ne jamais blesser", nous a-t-elle expliqué. Après quoi, la jeune femme – qui a déjà été menacée de mort – a admis que collaborer avec le gagnant de Secret Story 4 était parfois un défi : "Je confirme que Benoît est un enfant. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi sa force. Il ne peut pas être dompté et suivre les règles. C'est cette innocence qui le rend drôle. C'est un gamin dissipé : il arrive en retard, il mange la bouche ouverte... Il est compliqué à gérer mais c'est pour ça qu'on l'aime."

être assise au côté d'Aymeric Bonnery n'est aussi pas toujours chose aisée. La raison ? Son côté macho : "Le pire, c'est que ça marche avec les filles, il a un succès fou. Ses propos un peu macho peuvent parfois m'agacer, au millième degré, mais force est de constater que je suis la seule agacée (rires). Je ne suis pas du tout en guerre avec Aymeric qui je pense aime un peu trop les femmes."

La chroniqueuse bientôt dans TPMP ?

Si elle se plaît dans le Mad Mag de NRJ12, Émilie Picch n'exclut pas de voguer vers de nouveaux horizons la saison prochaine. Et pourquoi pas vers Touche pas à mon poste (C8) ? "Ce n'est pas Cyril Hanouna qui m'a approchée directement mais disons qu'on est au mois de mars, que le mercato s'ouvre et que je regarde un peu ce qui se passe partout ailleurs. Et comme c'est le premier divertissement en France aujourd'hui, je garde l'oeil très ouvert."

Reste à savoir quelle décision la Marseillaise prendra car, pour l'heure, NRJ12 ne lui a fait aucune proposition. Mais elle pourrait bien rester fidèle à la chaîne si elle lui proposait sa propre émission : "J'aimerais bien qu'on fasse confiance à une fille un peu jeune pour animer quelque chose d'un peu couillu."

