EXCLU – Christophe Beaugrand bientôt papa ? "Avec Ghislain, on veut le devenir"

À l'occasion de la conférence de presse de Big Bounce Battle, la course de trampoline, émission qu'il coanimera dès le 4 janvier 2019 avec Laurence Boccolini sur TF1, Christophe Beaugrand a répondu à quelques questions auprès de Purepeople.com. Son mariage avec son amoureux Ghislain, les attaques homophobes, la paternité via la GPA (Gestation pour autrui)... L'animateur de 41 ans s'est livré.

En juillet dernier, Christophe Beaugrand épousait l'homme de sa vie, Ghislain. Un mariage qui signifie beaucoup pour eux... "C'est un choix personnel de se mettre en avant pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, et pour essayer de banaliser, de normaliser les choses, nous explique l'animateur de TF1. J'espère que ça a pu faire changer d'avis quelques personnes." Bien qu'il n'ait pas été victime d'agression physique, celui qui est ambassadeur d'une charte LGBT interne à TF1 a déjà été la cible d'attaques homophobes : "Le fait qu'on s'assume, qu'on le dise peut parfois provoquer des réactions violentes."

Mais alors, après le mariage, un bébé en route pour le couple ? "Je n'en suis pas encore là. On vient de se marier, laissez-moi un petit peu de temps !", s'exclame Christophe Beaugrand, amusé. Puis, à l'évocation du parcours de GPA de Marc-Olivier Fogiel, l'animateur a repris plus sérieusement : "Je ne sais pas encore si on va le faire, comment on va le faire... Ce sont des démarches qui sont un peu longues. Il faut mûrir ça dans sa tête, il faut être prêt. Mais effectivement, dans l'absolu, on veut devenir pères avec Ghislain. On verra où, quand, comment..."

