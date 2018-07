Christophe Beaugrand s'est marié à Ghislain

Christophe Beaugrand se souviendra longtemps de sa journée du 25 juillet 2018.

En effet, l'animateur de La Villa : La Bataille des couples sur TFX a épousé son compagnon Ghislain Gerin (29 ans) à Paris. Selon nos confrères du Point, c'est à 16h dans l'enceinte de la mairie du 8e arrondissement que le couple s'est dit "oui" en présence de ses familles et de ses amis. Parmi eux, on pouvait retrouver Steevy Boulay, Caroline Diament et Christine Bravo, trois personnalités que Christophe Beaugrand (41 ans) a rencontrées grâce aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL.

Si l'animateur populaire – qui avait demandé à ses invités de ne pas publier de photos de la cérémonie – s'est bien gardé d'annoncer la nouvelle en amont, il avait toutefois pris le soin de publier un message énigmatique quelques heures plus tôt. "Un matin, pas tout à fait comme les autres", avait-il tweeté à 8h du matin.

Quelques minutes avant le début des festivités, Steevy Boulay avait de son côté posté une photo de lui accompagné de Christine Bravo et Caroline Diament tandis qu'ils attendaient le couple. "On attend Christophe Beaugrand ! #mariage", avait-il tweeté.

Christophe Beaugrand et son mari Ghislain filent le grand amour depuis sept ans maintenant.