Christophe Beaugrand marié à Ghislain : Toutes les photos des deux cérémonies !

C'est par un tweet posté tôt le matin que l'animateur Christophe Beaugrand avait vendu la mèche de son mariage avant que le site du Point ne confirme quelques heures plus tard en donnant des détails. La cérémonie a donc eu lieu à la mairie du 8e arrondissement de Paris en petit comité alors qu'une seconde cérémonie s'est déroulée trois jours après avec familles, amis et proches.

L'animateur de 41 ans, à la tête notamment de l'émission La Villa : La Bataille des couples sur TFX a donc épousé son compagnon Ghislain Gerin, 29 ans, lors d'une cérémonie civile orchestrée par la maire Les Républicains, Jeanne d'Hauteserre. Pour sceller leurs sept années de relation amoureuse par un engagement officiel, Christophe Beaugrand et son chéri ont pu compter sur leurs parents et témoins ainsi que sur quelques invités triés sur le volet à l'instar des collègues que l'animateur côtoie sur Les Grosses Têtes de RTL : Steevy Boulay (qui avait lui aussi évoqué ce mariage sur la Toile), Caroline Diament et Christine Bravo. A la sortie de la mairie, les époux ont été accueillis par une pluie de confettis avant de filer à un cocktail au cours duquel ils ont par exemple pris la pose avec Iris Mittenaere, autre collègue de l'animateur pour Ninja Warrior, sur TF1.

Le 28 juillet, c'était au Domaine de Blanche Fleur à Châteauneuf-de-Gadagne que se tenait la deuxième cérémonie avec un parterre d'invités. Dans un cadre plein de charme - Ghislain Gerin a veillé à tous les détails de la cérémonie - les amoureux se sont avancés vers un autel fleuri en plein air, chacun accompagné de sa maman. Une fois unis pour la vie, ils ont fait la fête comme des fous aussi bien sur la piste de danse où ils ont montré leurs compétences que dans la piscine où ils ont sauté en costume (au moins pour le haut) !

Depuis, le couple a pris la direction des vacances dans le Sud-Ouest de la France et a aussi subi un coup dur avec la mort de leur chienne.

Thomas Montet