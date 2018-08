Hillary (La Villa) séparée de Seb : Les coulisses de leur rupture douloureuse

Clap de fin pour Hillary et Sébastien dans le programme de TFX, La Villa, la bataille des couples. Au bout de plusieurs mois d'amour rythmés par des aventures à la télé, Hillary et Sébastien n'ont pas réussi à maintenir leur relation soudée dans cette toute dernière compétition. Ils ont donc décidé de se quitter dans l'épisode diffusé ce lundi 6 août 2018.

A cette occasion, la candidate de télé-réalité s'est confiée sur cette rupture brutale devant les yeux du grand public pour nos confrères de Télé Loisirs. "Sébastien était très dur avec moi. Il n'était jamais affectueux, toujours en train de parler de lui et il se fichait de tout ce que je disais. Ce qui intéresse le plus Sébastien, c'est Sébastien ! Je pense qu'il avait du mal à accepter que je sois 'la star du couple' et que sa visibilité vienne de moi", explique-t-elle.

Hillary dévoile ensuite qu'elle et Seb étaient déjà séparés lors de la dernière épreuve du jeu présenté par Christophe Beaugrand : "Quand j'arrive à l'épreuve, je sais que c'est fini entre nous deux ! Pendant notre confrontation, ses mots sont violents. Je me demande pourquoi il me manque autant de respect... On est loin de l'image qu'il avait dans Les Princes et les Princesses de l'amour ! Je saturais de vivre ça ! C'était un mal pour un bien."

Depuis la fin du tournage et sa séparation avec Seb, la jolie blonde a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Giovanni, mannequin et influenceur qui n'a aucune intention de la suivre à la télé. Une bonne nouvelle pour celle qui ne souhaite pas répéter les erreurs du passé après avoir vécu des histoires sérieuses avec les candidats Vincent Shogun, Virgil, Kevin Guedj et enfin Seb avec qui elle n'a plus aucun contact depuis leurs derniers jours sur la plage de République dominicaine. Une situation qu'elle "vit très bien", comme elle le raconte : "Quand je suis rentrée, je me suis sentie libre et heureuse."