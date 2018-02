Hillary (Les Princes 5), une femme objet pour Sébastien : Il assume !

Après son histoire d'amour avec Vincent Shogun puis son idylle avec Virgil, Hillary, révélée dans Les Ch'tis (W9), roucoule désormais dans les bras de Sébastien, son prétendant dans Les Princes et Princesses de l'amour 5 (W9). Dans les colonnes de Public, le couple se confie et évoque notamment ses projets d'avenir...

Et il semblerait qu'Hillary et Sébastien ne soient pas totalement sur la même longueur d'onde. En effet, la jolie blonde se "verrait bien monter [son] entreprise". "Mais Seb veut une femme au foyer...", poursuit-elle. "Moi, j'aime les femmes de maison. C'est important pour moi qu'elle reste à la maison avec les enfants, qu'elle leur donne une bonne éducation, explique de son côté le frère de Bryan (Secret Story 11). Elle peut travailler du moment que, quand j'arrive chez moi, je peux me poser sur le canapé, me relaxer, qu'elle me sert mon plat et mon Coca."

Sébastien riche mais "radin"

Hillary, pas forcément d'accord avec cette vision de la femme, indique pourtant être prête à s'adapter. "Je me dis que s'il a travaillé dur et que je suis restée à la maison toute la journée ou que j'ai juste été au sport, je peux lui faire à manger. C'est normal. Il vit dans les années 50", lance-t-elle alors. Un quotidien qui rendrait "tout le monde heureux" d'après Sébastien qui insiste : "Pour moi, c'est important que la femme s'occupe du foyer et des enfants."

Mais la jeune femme ne s'arrête pas à ça et trouve de nombreuses qualités à son amoureux. "Je le trouve super intelligent. Il n'est pas comme les autres candidats de télé-réalité. Quand il parle, j'ai envie de l'écouter. Il est posé, il m'apprend de vraies choses. C'est incroyable !", déclare-t-elle. De son côté, Sébastien fait également l'éloge de sa chérie... ou presque : "C'est un missile. J'aime bien sa poitrine, elle a des cheveux blonds, elle est canon et puis il y a un vrai feeling entre nous, ça ne s'explique pas."

D'ailleurs, le multimillionnaire venu tout droit de Los Angeles pour participer à l'émission de dating de W9 tient à souligner une autre qualité de sa belle : ce n'est pas une "michto". "Je ne la gâte pas. J'ai de l'argent mais je suis très radin, donc je ne vais pas dépenser pour faire des cadeaux", confie-t-il. Hillary a décidément trouvé l'homme parfait...

