Vincent (Les Anges 9) et Hillary de nouveau ensemble ? "On se fait plaisir !"

Vincent "Shogun" des Anges 9 et Hillary des Ch'tis sont-ils de nouveau ensemble ? Le jeune homme de 26 ans a directement répondu à la question que se posent tous ses fans lors de son passage dans le Mad Mag d'Ayem Nour (NRJ12) mardi 23 mai.

"C'est vrai que depuis quelque temps on se revoit un petit peu (...) Il y a eu des bisous oui, on se fait plaisir !", a affirmé l'ex-petit ami de la plantureuse Milla Jasmine. Une annonce qui a semble-t-il ravi de nombreux admirateurs de nos deux starlettes qui s'étaient rencontrées sur le tournage des Ch'tis font du ski pour W9 en 2012.

Pour rappel, c'est le chroniqueur Aymeric Bonnery qui avait déjà vendu la mèche il y a quelques jours dans son "Bluff ou pas bluff" spécial télé-réalité. "Hier soir j'étais à un événement de catch à Lille et j'ai eu la chance de croiser une belle brochette de Ch'tis dont Tressia, Hillary et Vincent Shogun Tonight... Et Tressia m'a confié devant eux qu'ils s'étaient remis ensemble en secret", avait-il expliqué à l'antenne.

En février 2015, la jolie Hillary avait annoncé a nos confrères du magazine Public qu'elle souhaitait faire un break avec son Jules rencontré trois ans plus tôt. Les deux ex s'étaient depuis retrouvés dans plusieurs émissions sans pour autant craquer. La copine de Tressia a notamment été en couple avec Virgil mais également avec Kevin Guedj qu'elle voyait comme "l'homme de sa vie" sur le tournage des Marseillais South America.

A suivre...