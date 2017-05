Hillary (Les Ch'tis) très en colère contre son ex Vincent : "Je pète un plomb !"

Hillary des Ch'tis (W9) n'est pas contente du tout.

Son ex Vincent "Shogun" - qui a récemment participé aux Anges 9 de NRJ12 - avait laissé entendre sur le plateau du Mad Mag d'Ayem Nour ce 24 mai qu'il était encore très proche d'elle. "C'est vrai que depuis quelque temps on se revoit un petit peu (...) Il y a eu des bisous oui, on se fait plaisir !", avait affirmé l'ex-petit ami de la plantureuse Milla Jasmine. Une annonce qui a semble-t-il exaspéré Hillary.

Sur Snapchat, la jolie blonde de 26 ans a commenté dans la foulée : "Là, je pète un plomb, parce que sur Le Mad Mag, Vincent dit qu'on se voyait toujours, alors que c'est mon pote et il ne passe rien du tout. A un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries. Donc Vincent, si ton but, c'est de faire du buzz sur mon dos, appelle-moi et dis-le-moi en fait. Parce que là, je ne vais plus avoir envie de te voir." Le jeune homme est prévenu...

Pour rappel, c'est le chroniqueur Aymeric Bonnery qui avait déjà évoqué le sujet il y a quelques jours dans son "Bluff ou pas bluff" spécial télé-réalité. "Hier soir j'étais à un événement de catch à Lille et j'ai eu la chance de croiser une belle brochette de Ch'tis dont Tressia, Hillary et Vincent Shogun Tonight... Et Tressia m'a confié devant eux qu'ils s'étaient remis ensemble en secret", avait-il expliqué à l'antenne.

Apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça...