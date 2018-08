Christophe Beaugrand marié : Les coulisses du plus beau jour de sa vie

Ce mercredi 1er août, le magazine Gala a publié un nouveau numéro de son hebdomadaire dans lequel on retrouve les premières images de la célébration laïque du mariage de Christophe Beaugrand (41 ans) et son mari Ghislain (29 ans). En couple depuis sept ans, les amoureux se sont unis le 25 juillet dernier à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Mais la fête était loin d'être finie puisque ce samedi 28 juillet, l'animateur et son compagnon l'ont joué plus "traditionnel" en organisant une cérémonie à Châteauneuf-de-Gadagne, un village du Sud-Est.

Lors de cette immersion au coeur du plus beau jour de leur vie, on y apprend par exemple que c'est Ghislain qui s'est chargé d'organiser l'événement, lui qui a officié en tant que wedding planner pendant un an. Mais aussi que ce sont les deux mères des jeunes mariés qui les ont accompagnés à la cérémonie. "J'ai la chance d'avoir eu des parents très ouverts sur ces questions-là. Je me souviens que j'avais peur de leur dire car je craignais de les décevoir, de leur faire de la peine, et finalement c'est ma maman qui m'en a parlé en premier – les mamans devinent toujours tout ! Elle est même allée voir une psy avant pour savoir comment aborder le sujet avec moi. C'est une preuve d'amour extraordinaire !", partage Christophe Beaugrand dans les colonnes du magazine.

À peine mariés, que Christophe et Ghislain évoqueraient d'ores et déjà la question d'avoir des enfants. "On y parle, on y pense", déclare sobrement l'animateur. Et lorsqu'on lui demande ce qui l'a motivé à étaler son bonheur au grand public, celui qui est actuellement aux commandes de l'émission La Villa, la bataille des couples, évoque son engagement contre l'homophobie : "Aujourd'hui, j'ai la chance d'être animateur sur la première chaîne de France et la première radio [Les Grosses Têtes sur RTL, NDLR] et mon homosexualité ne m'a jamais causé de soucis. Je ne me suis jamais caché. J'ai reçu pas mal d'insultes, mais je préfère ne retenir que les encouragements. Et surtout les messages de ceux pour qui c'est difficile et qui disent que ça leur fait du bien que quelqu'un en parle librement. C'est aussi pour ça que je partage aujourd'hui ce moment très heureux et très symbolique de ma vie, par fidélité à mes engagements. Et si jamais ça pouvait faire un peu avancer les mentalités, ce serait un véritable cadeau."

Depuis ce merveilleux jour, le couple est parti en vacances chez des amis, à Saint-Tropez où Ghislain a dévoilé une première tendre photo sur Instagram. Leur lune de miel ? Déjà faite, au Mexique, avant le mariage. À la rentrée, ils comptent emménager dans une nouvelle maison en banlieue parisienne. Une nouvelle vie qui s'annonce pour eux.