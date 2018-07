Jesta (Koh-Lanta) : L'émission à laquelle elle rêve de participer

Révélée dans l'émission phare de TF1, Koh-Lanta : L'île au trésor en 2016, Jesta est rapidement devenue une candidate de télé-réalité incontournable. En couple avec Benoît, rencontré sur le tournage, la jeune femme poursuit sa carrière sur le petit écran. Après un passage sur M6 dans le programme de Stéphane Plaza, Chasseurs d'appart', elle est désormais à l'affiche de la nouvelle aventure de TFX, La Villa, la bataille des couples, actuellement en diffusion, toujours accompagnée de son amoureux.

A cette occasion, Jesta a vu sa notoriété exploser et récolte toujours plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Très accessible, la jolie blonde n'hésite jamais à échanger avec eux. Ce samedi 28 juillet 2018, Jesta a accepté de participer au nouveau jeu de questions sur Instagram. Interrogée sur son avenir à la télé et plus précisément si elle pourrait rejoindre le casting d'une émission comme Pékin Express, elle répond sans détour : "Ce serait mon rêve... Vraiment j'adorerais !"

Accro aux sensations fortes et aux nouvelles expériences, nul doute que Jesta saurait s'imposer dans un tel programme. Quoi qu'il en soit, il lui faudra l'aval de son chéri Benoît, sans qui elle refusera toute autre émission. En attendant, les téléspectateurs peuvent les retrouver chaque jour dès 18h30 sur TFX. Dans La Villa, la bataille des couples, Jesta et Benoît tentent de remporter 50 000 euros face à d'autres binômes, Antonin et Manue, Vivian et Beverly ou encore Hillary et Sebastien.