EXCLU : Christophe Beaugrand jaloux de Camille Combal ? Il règle ses comptes !

Dans le cadre de la présentation de Big Bounce Battle, la course de trampoline qu'il coanimera dès janvier avec Laurence Boccolini sur TF1, Christophe Beaugrand s'est livré au micro de Purepeople.com. L'anecdote de tournage la plus drôle, le candidat "incroyable" qui l'a marqué, son duo avec l'ancienne animatrice du Maillon faible... L'époux de Ghislain a évoqué divers sujets. Et il n'a pas manqué de s'exprimer sur les rumeurs concernant sa supposée jalousie envers Camille Combal, nouvelle star de TF1 !

"Il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien", assure Christophe Beaugrand. Et de poursuivre, un brin agacé : "Ne créez pas de jalousie là où il n'y en a pas. Je sais que la presse dit beaucoup de choses, et beaucoup de bêtises. Des choses qui nous blessent parfois... Donc de temps en temps, honnêtement, c'est pénible quand on lit des choses qui sont un tissu de mensonges et qui sont juste faites pour être malveillantes." Une pratique qu'il sait "devenue très très à la mode, que ce soit à la télévision ou en presse écrite" et qui le "fatigue".

En parallèle de son coup de gueule, Christophe Beaugrand a tenu à faire l'éloge de Camille Combal. "Il a réalisé un truc de dingue sur Danse avec les stars. Il est arrivé sur une émission qui existait depuis huit saisons. Il s'est moulé dans un format et a réussi, tout en faisant ça, à imprimer sa marque. C'est une vraie prouesse", lance-t-il.

En bref, entre eux, tout va pour le mieux !

