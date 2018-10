Christophe Beaugrand jaloux de Camille Combal ? Il sort du silence...

Qu'on se le dise, tout va pour le mieux entre Christophe Beaugrand et Camille Combal.

À la suite de la publication d'un article de Voici pointant du doigt le fait que l'animateur de Ninja Warrior aurait beaucoup de mal à digérer le fait que TF1 lui ait préféré Camille Combal pour animer Danse avec les stars 9, le principal intéressé a décidé de réagir sur son compte Twitter ce 26 octobre 2018 au matin. Son message est clair, tout va bien entre les talents de la Une et il ne se sent pas du tout délaissé par la chaîne... bien au contraire !

"Ninja Warrior, Big Bounce bientôt sur TF1 - un gros format avec Laurence Boccolini -, 50 mn Inside - ou il remplace Nikos quand il présente les NRJMusic à Cannes -, les gros formats télé-réalité de TFX, Ça va faire du bruit sur LCI - il souhaitait vraiment revenir dans une chaîne info ndlr -, Les Grosses Têtes sur RTL... Rassurez-vous Voici, je vais très bien et je suis heureux de la confiance que me porte TF1", a commencé celui qui a épousé son chéri Ghislain en juillet dernier. Et de poursuivre : "Et bisou à Camille Combal au top sur Danse avec les stars." Bon esprit !

Dans les pages de Voici, on peut pourtant lire selon les mots d'"une source interne à TF1" : "C'est terrible pour lui. En interne, tout le monde lui a fait croire qu'il décrocherait la présentation de DALS, il a fait les castings jusqu'au bout, c'était quasiment signé. Il commençait à se projeter en animateur star pour l'émission phare du groupe, ils ont sorti Camille Combal de leur manche, il a vraiment pris une claque !"

Eh bien non !