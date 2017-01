Exclu : Elsa Fayer s'est mariée... Ça, "c'est le bouquet" !

Elsa Fayer présente aujourd'hui à 16 heures sur TF1 un nouveau concours, avec une belle émission : C'est le bouquet, la bataille des fleuristes. Jugés par deux maestros du pétale, Gilles Pavan, meilleur ouvrier de France, et Djordje Varda, ex-fleuriste du Ritz, des candidats passionnés, baroques, inspirés, un peu dingues, drôles et touchants à la fois s'y mesurent les uns et autres.

Ce sont au total onze fleuristes - apprentis, employés dans une boutique, travaillant dans l'ombre de grands noms de la profession ou tout simplement depuis chez eux, dans leur propre atelier - qui ont été sélectionnés dans toute la France et se lancent dans cette compétition inédite. D'horizons multiples, ces artistes aux mille talents ou remarquables techniciens parlent un même langage : celui des fleurs. Mais, il ne leur manque qu'une chose : les moyens de devenir leur propre patron. Une belle opportunité puisqu'il y a un chèque de 25 000 euros à la clé pour le vainqueur. Prévu pour durer six semaines, le challenge de TF1 - qui a mis le paquet avec un décor somptueux - est de trouver son public, échaudée quand même par la multiplication des concours et de l'échec de Hair, le meilleur coiffeur à l'automne dernier.

A l'animation, Elsa Fayer, très en forme, se refuse à jouer les plantes vertes et n'hésite pas à taquiner les candidats : "Travailler pour TF1, c'est beaucoup de pression. Pour la première fois, j'ai réussi à être moi-même, comme dans la vie. J'ai vu qu'on me laissait faire et j'ai continué", a-t-elle déclaré au Parisien. Mais ce sur quoi elle ne s'est en revanche pas épanchée, la petite cachotière, c'est qu'elle s'est récemment mariée ! Elsa Fayer a en effet épousé le 20 septembre 2016 son compagnon Zach Hanoun, papa de leurs jumelles Liv et Emy. Autant dire qu'elle doit s'y connaître en bouquets ! L'animatrice révélée chez Laurent Ruquier dans l'émission quotidienne On a tout essayé sur France 2 et sur Europe 1 dans On va s'gêner a également une grande fille, Ambre, qui était bien sûr présente et très émue lors de ce magnifique mariage dans l'intimité, avec famille et amis. En 2014, elle avait prévenu qu'elle se sentait prête à franchir le cap...

Remarquée sur TF1 au début des années 2000 dans l'émission Y'a que la vérité qui compte et comme chroniqueuse dans Y'a pas photo, Elsa Fayer a fait un retour gagnant sur la première chaîne d'Europe à partir de 2010 à la présentation de l'émission de télé-réalité Qui veut épouser mon fils ?. Depuis, on l'a revue avec la troisième saison de Mon incroyable fiancé à Miami en 2014 puis l'an dernier dans Le Grand Bêtisier sur TMC. Et maintenant... C'est le bouquet !

"C'est le bouquet, la bataille des fleuristes", à 16h sur TF1 première émission ce 28 janvier 2017.