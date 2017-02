EXCLU : Enora Malagré révèle son salaire dans TPMP

Interrogée par Laurent Argelier pour Purepeople.com, Enora Malagré a prouvé une nouvelle fois qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche... même quand il s'agit d'évoquer son salaire de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8) ou ses ambitions pour son nouveau rendez-vous Le Van sur CStar.

Question salaire, Enora Malagré a tout d'abord réagi à la révélation de celui de son collègue Cauet, qui toucherait pas moins de 1000 euros à chaque apparition dans le talk-show de Cyril Hanouna - une révélation faite par le principal intéressé à Purepeople.com le 27 janvier dernier. "Put***, j'avais les boules ! Je te jure !", a tout d'abord assumé Enora. Et de poursuivre : "On n'est pas vénère parce qu'on est hyper content pour lui. Heureusement qu'il a dit ça chez Purepeople parce que du coup on était là 'Mais quoi ?! Le mec se fait 4000 balles par mois pour venir mettre son joli petit cul sur un siège une fois par semaine dans l'émission ?!' (...) Evidemment, on y a tous été de notre petite réclamation auprès du papa... La réponse est en attente ! Je pense qu'elle va l'être jusqu'au mois de juin."

Questionnée dans la foulée sur le montant de son propre salaire dans Touche pas à mon poste, la jolie blonde de 36 ans a indiqué : "Moins que Cauet ! Je te dirai pas, mais moins que Cauet !" Et de finir par lâcher : "Par émission, moins de 800... 700 à peu près ouais, et brut mon chat ! Je me plains pas hein, on est extrêmement bien payés pour ce qu'on fait, mais lui [Cauet, NDLR] il est... punaise ! Parce que lui vient qu'une fois par semaine... Mais on ne se plaint pas les amis !"

Egalement interrogée sur son émission de confidences Le Van (sur CStar, chaque lundi à 23h15), Enora Malagré - qui a au passage promis de futurs numéros très alléchants, dont un avec Slimane - a accepté de parler de ses audiences. "100 000 la semaine passée, pour CStar à cette heure-là c'est vraiment canon ! Ça peut apparaître comme des audiences microscopiques, on n'est pas sur du million, mais pour CStar c'est pas mal. Le Gros Journal avec Mouloud Achour, il fait à peu près ce score aussi et on ne lui tombe pas sur la gueule ! (...) Il faut que ça monte encore un peu. Après, à cette heure-là, un lundi soir, faire plus de 150 000, c'est chaud ! On y va lentement, mais sûrement, je suis très confiante !"

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.