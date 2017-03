EXCLU – Evy (Les Anges 9) opérée : Révélation sur sa "déformation génétique"

Souvent moquée sur son poids lors de son aventure dans Moundir et les apprentis aventuriers (W9), Evy a pris la décision de perdre quelques kilos avant de s'envoler pour Ibiza afin de tourner Les Princes de L'amour 4. Très motivée, la jeune femme a perdu pas moins de 15 kilos.

Son secret ? "Je me suis mise à manger des légumes, chose que je ne faisais pas avant parce que je détestais ça. Et ce n'est pas pour faire un placement de produit mais j'avais acheté un thé détox que tout le monde mettait sur Instagram. Et ça m'a beaucoup aidée à perdre du poids", nous a confié la candidate des Anges 9 (NRJ12) en exclusivité. Et de préciser qu'elle s'était mise au sport après avoir atteint son objectif afin de se raffermir un peu.

Malheureusement, la motivation n'était plus au rendez-vous : "Ça m'a vite saoulée, j'ai arrêté au bout de 3 mois (rires)." Qu'à cela ne tienne, Evy est tout même bien dans sa peau aujourd'hui et elle est fière du travail accompli. D'autant plus qu'elle n'a pas eu recours à une liposuccion comme certaines candidates pour atteindre son objectif : "Jamais de la vie. J'ai parlé de la liposuccion un jour pour rigoler, mais ce n'est vraiment pas quelque chose que je ferai. J'ai des copines qui l'ont fait, ça laisse des cicatrices, ça fait mal... J'ai subi une opération chirurgicale des pieds parce que j'avais une déformation génétique et j'ai morflé. Donc plus jamais je ne ferai de chirurgie."

Evy n'a toutefois pas caché qu'elle serait prête à refaire sa poitrine à une seule condition : "Dans la famille, on est sujet au cancer du sein, donc s'il faut faire une ablation et mettre une prothèse, je le ferai."

