EXCLU – Fabian (Koh-Lanta Fidji) éliminé : "Je me suis dit que c'était génial"

Vendredi 3 novembre 2017, Fabian a été éliminé de Koh-Lanta Fidji (TF1). Lors d'un entretien exclusif, le candidat suisse se confie sur son élimination surprise, son aventure, son retour à la réalité et sa perte de poids.

Est-ce que vous vous attendiez à être éliminé lors du conseil ?

Non, je ne m'y attendais pas du tout. Par contre, j'étais au courant que certaines personnes allaient voter contre moi. J'étais super surpris de partir, mais en même temps, tout de suite après, je me suis dit que c'était génial. On est dans un jeu. J'ai joué, et je sors sur une table de jeu juste incroyable. C'est un super coup de poker.

En voulez-vous aux jeunes de s'être ligués contre vous ?

Non, pas du tout. On est dans un jeu justement. Et puis, après la réunification, on doit pouvoir faire les alliances qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer et donc éliminer quelqu'un d'autre.

Auprès de vos camarades, et même des téléspectateurs, vous êtes vu comme un manipulateur, un stratège. Qu'en pensez-vous ?

Alors, stratège, oui, ça je l'accepte entièrement. Mais je ne pense pas être un manipulateur. Manipulateur par rapport à quoi ? Parce que j'ai pris la tête à Maxime ? Il est un grand garçon et toutes les décisions – et ce n'est un secret pour personne, Maxime c'est mon binôme – ont été prises d'un commun accord. Donc, manipulateur, je ne crois pas. On est tous avec des adultes. C'est des adultes un peu bébêtes qui sont manipulés alors ? Je ne sais pas ! Et, concernant les critiques des internautes, je ne souhaite pas répondre.

J'ai perdu 12,5 kilos sur place

Vous avez dit censurer certaines séquences pour vos enfants, lesquelles et pourquoi ?

Je ne censure pas en fait. Je préfère regarder comme monsieur et madame tout le monde. En plus, c'est tard le soir donc mes enfants à 21h, ils sont au lit. Ils ont 8 et 3 ans maintenant, ils ne se rendent pas forcément compte. Le petit m'appelle "Papa Koh-Lanta" parce qu'il me voit à la télévision, et il sait que c'est Koh-Lanta. Le papa représente Superman pour les enfants, je veux les protéger. Je suis un papa très présent, je suis comme leur idole. Et, vis-à-vis de mes enfants, je n'ai pas envie qu'on vienne me salir dans un jeu. Mais, finalement, je n'ai rien eu à censurer.

Qu'est-ce qui était le plus dur, la faim, l'hygiène ou le manque des proches ?

Rien, en fait. Personnellement, avec ma famille, mes enfants, je m'étais préparé. 50 jours dans une vie, c'est rien. J'ai aussi fait en sorte d'être toujours en contact avec mes enfants. J'avais fait des enregistrements vidéo pour eux, où je me changeais pour qu'ils se disent "ah regarde, papa, il porte ça aujourd'hui".

Combien de kilos avez-vous perdu ? Les avez-vous repris ?

J'ai perdu 12,5 kilos et je ne les ai pas repris. J'ouvre mon entreprise de team building, je m'occupe de personnes en difficulté sociale au sein de fondations. Je suis en sac-à-dos dans la forêt, dans la montagne... On fait énormément de choses, donc je ne reprends pas le poids perdu.

J'ai eu du mal à me réhabituer au bruit

Avez-vous des astuces pour garder un minimum d'hygiène sur le camp ?

En fait, je me suis rendu compte que quand on ne mange pas vraiment à sa faim, et qu'on ne boit plus que de l'eau, le corps se nettoie. Nous on vit dans un monde où on ingurgite plein de cochonneries, et ça fait du bien de couper. Et puis, pour se laver, on allait dans la mer. Mais, pour la faim, je m'étais préparé. On voit bien en début d'émission que je suis très très gras. Je buvais des bouteilles d'huile d'olive et je mangeais des plaques de beurre trois semaines avant de partir. J'ai pris 7 kilos à ce moment-là.

Comment s'est passé votre retour à la réalité ?

À l'aéroport, j'ai récupéré mon portable et j'ai appelé ma femme. Mais il y avait tellement de bruit que je me bouchais une oreille pour l'entendre. C'est vrai que j'ai eu du mal à me réhabituer au bruit et à voir autant de monde.

