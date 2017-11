Koh-Lanta Fidji : Fabian éliminé, Maxime en larmes, première victoire des jeunes

Après l'élimination de Sébastien, deux clans se sont clairement formés dans Koh-Lanta Fidji. En effet, bien que la réunification ait eu lieu, les Jeunes, en minorité, sont bien décidés à se liguer contre les plus de 30 ans.

Jeu de confort

Les candidats ont l'opportunité de gagner une nuit chez une famille, sur l'île principale de l'archipel. L'occasion pour le gagnant de l'épreuve de profiter d'un dîner et de découvrir une nouvelle culture. Avant l'épreuve, Maxime fond en larmes. L'aventurier est touché lorsque Denis Brogniart indique que c'est la grand-mère de la famille fidjienne qui accueillera le gagnant.

À la grande surprise des aventuriers, l'animateur annonce qu'il s'agit là d'une épreuve collective. Ils forment alors deux équipes de quatre personnes. Le hic ? Ils sont neuf, et l'un d'entre eux ne peut participer. Ils doivent alors tirer des boules, ceux qui récupèrent les boules blanches sont capitaines d'équipes et ont la lourde tâche de désigner avec qui ils participeront à l'épreuve. Sandrine et Romain sont les deux capitaines. Sandrine choisit Mélanie, Maxime et Marguerite. Romain choisit André, Fabian et Magalie. C'est donc Tiffany qui ne jouera pas. Mais, en étant privée du jeu de confort, elle gagne un accès au Paradis Perdu.

Les aventuriers vont devoir faire travailler leur mémoire. Ils doivent, en se relayant, mémoriser des images, passer un obstacle, puis les reconstituer. Et c'est l'équipe de Romain qui remporte le jeu de confort. Romain, André, Magalie et Fabian passent alors un moment chez une famille fidjienne. À peine arrivés, ils dégustent de la pastèque directement récupérée sur les terres de cette famille. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises : le quatuor a par la suite droit à un véritable festin.

Paradis perdu

Alors que ses camarades se sont rendus au Paradis Perdu par groupe de deux, Tiffany s'y aventure seule. Et la candidate est déterminée à trouver un coffret afin de jouir de l'avantage qui s'y cache et prendre sa revanche, elle qui a failli être éliminée au dernier conseil et qui n'a pas été choisie pour participer au jeu de confort.

Si au départ la tâche s'annonce compliquée, du fait que Tiffany ne sache pas lire la carte ni s'orienter, finalement, l'aventurière tombe sur un coffre. Elle gagne alors un collier d'immunité. Toutefois, pas question pour elle de raconter son périple à ses camarades. Sauf à André et Magalie, ses alliés dans l'aventure. Le trio profite de se retrouver pour élaborer une stratégie dans le but d'éliminer Fabian. Mélanie, Sandrine et Marguerite souhaitent de leur côté voter contre Magalie.

Courrier des proches

C'est l'heure d'aller récupérer les lettres des proches. Tiffany et Sandrine se proposent. Seulement, arrivées sur place, elles font face à une épreuve. Elles doivent faire tenir en équilibre horizontal neuf pièces de bois, chacune représentant le courrier d'un aventurier. Elles finissent par aligner seulement cinq pièces. En larmes, Tiffany et Sandrine prennent une décision difficile : celle de ne pas prendre les lettres qui leur sont adressées. Elles décident également de sacrifier les courriers d'André, le plus jeune, et de Marguerite, la plus âgée. Mélanie, Fabian, Romain, Magalie et Maxime recevront alors des nouvelles de leurs proches. Sandrine est inconsolable : en plus de ne pas prendre son courrier, elle prive deux autres personnes de ces lettres précieuses.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers tentent le mythique parcours du combattant en deux fois : une course pour les femmes, et une pour les hommes, toutes les deux sur le même parcours. La meilleure des femmes et le meilleur des hommes se qualifient alors pour la finale. Mélanie arrive première de la course féminine, et Romain de la course masculine. À l'aide d'une fourche, les deux finalistes doivent superposer quatre supports et quatre boules. Le premier aventurier qui réussit à faire tenir les éléments en équilibre remporte l'épreuve. Et, après plusieurs essais, c'est Mélanie qui remporte le jeu.

Tiffany et Magalie se sentent plus que jamais en danger. Tiffany se dit prête à offrir son collier d'immunité à son amie si elle apprend qu'elle est dans le collimateur de leurs camarades.

Conseil

Avant de procéder au dépouillement, Magalie sort le collier d'immunité que lui a au préalable offert Tiffany. Les ex-Rouges sont alors surpris, et leur stratégie tombe à l'eau.

Avec trois votes contre lui, c'est Fabian qui est éliminé. Il décide de laisser son vote noir à Romain.