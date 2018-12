EXCLU -– Ingrid Chauvin : Tom, pas scolarisé ? "Peut-être qu'il n'ira pas..."

Après avoir eu la douleur de perdre sa petite Jade, Ingrid Chauvin a de nouveau accueilli un enfant dans sa vie : Tom, né en juin 2016. Ce rôle de maman, la comédienne de Demain nous appartient le joue parfaitement, elle qui a posé ses valises dans le Sud pour sa nouvelle vie, auprès de son fils et de son mari Thierry Peythieu. Cette vie, elle l'a évoquée pour Purepeople.com.

Interrogée sur le fait que Tom vient régulièrement la voir sur le plateau de tournage de DNA, Ingrid Chauvin se réjouit de profiter du fait que son fils, à seulement 2 ans, ne soit pas encore scolarisé. Le garçonnet a une nounou au quotidien, qui passe le relais à la star lorsque les caméras ont fini de tourner. Toutefois, Tom aura bientôt 3 ans, et la question de l'école maternelle se pose... "Bah voilà. Tout le monde me dit : 'Ah la la la, l'année prochaine, école, école, école... Et, en même temps, la loi qui oblige les enfants à aller à l'école à 3 ans n'est pas encore tout à fait passée. Donc peut-être qu'il n'ira pas", nous a-t-elle confié.

À partir de la rentrée 2019, tous les enfants de 3 ans devront normalement être obligatoirement scolarisés. Jusqu'alors, l'âge obligatoire était de 6 ans. Toutefois, les parents pourront faire cours à la maison tant qu'une instruction est donnée. Comme ce fut le cas pour le fils aîné de Céline Dion, la comédienne Ingrid Chauvin envisage cette option. Questionnée sur la possibilité que Tom ait un maître à domicile, elle a répondu cash : "Exactement."

Pour l'heure, nul doute qu'Ingrid Chauvin est surtout occupée par les achats des cadeaux de Noël de son fils. La star de 45 ans nous a révélé qu'elle passerait les fêtes à la montagne, "un peu du côté de Serre-Chevalier". Et d'ajouter : "C'est la première année où mon fils découvre que le Père Noël existe, donc je pense qu'on va faire des présentations. Et ensuite je serai un peu Cap Ferret."

