EXCLU – Ingrid Chauvin : Un acteur l'embrasse, son mari coupe le tournage !

Ingrid Chauvin propose donc un nouveau conte – déjà le troisième de sa collection publiée aux Éditions Gründ – et cette fois, après La Belle au bois dormant et Tom Pouce, elle s'attaque au Vilain Petit Canard. Un plaisir qu'elle s'accorde en parallèle de sa participation à la série Demain nous appartient. Pour Purepeople.com, elle a lâché une amusante anecdote de tournage...

La comédienne de 45 ans s'est ainsi souvenue d'une séquence dans laquelle elle donnait la réplique à son partenaire Alexandre Brasseur. "J'ai une anecdote très drôle... Parfois mon mari [le réalisateur Thierry Peythieu, NDLR] réalise, il est derrière la caméra, et une fois sur une scène avec Alexandre Brasseur, Alex m'a embrassée sur la bouche alors que c'était tellement pas prévu dans ce moment-là. Et il y avait mon mari derrière, en mode : 'Attends Alex qu'est-ce que tu fais ?!' Coupez ! Coupez !' Ça c'était assez rigolo. Sinon on vit des choses tellement incroyables tous les jours que je pense qu'on pourrait écrire un livre sur le tournage", nous a confié Ingrid Chauvin.

La star, que l'on retrouve dans Demain nous appartient tous les jours du lundi au vendredi à partir de 19h20, a aussi discuté de la manière dont elle gère sa nouvelle vie à Sète, où se déroule la série. Ingrid Chauvin y a posé ses valises et son fils Tom (2 ans) vient régulièrement la voir au travail...

Thomas Montet

