Demain nous appartient "bascule dans l'horreur": Le drame aux retombées extrêmes

Le quotidien des personnages de Demain nous appartient se verra prochainement bouleversé. Début novembre, TF1 diffusera deux épisodes spéciaux au cours desquels un terrible accident de la route aura de lourdes conséquences sur la vie des personnages. Interrogée par nos confrères de Télé Star, Ingrid Chauvin, qui incarne Chloé Delcourt, en a dit plus sur le drame.

Pour commencer, l'actrice de 45 ans a expliqué qu'un gros dispositif avait été mis en place pour tourner les épisodes en question. "Ils ont été précédés de deux mois de préparation, et l'accident lui-même s'est tourné sur cinq jours, avec des nuits complètes jusqu'à 5h du matin. Il y avait plus de cent personnes sur le plateau qui s'étendait sur 1 kilomètre carré. Une soixantaine de figurants avaient été réquisitionnés, en plus d'une dizaine de comédiens de la série", a confié la maman de Tom (2 ans). Elle a également précisé qu'un drone, une grue, trois caméras, de vraies infirmiers, ambulanciers , pompiers et quatre de leur camion avaient été réquisitionnés.

"Nous avions bloqué une petite route de campagne au milieu des vignes et avons pu bénéficier du soutien des personnels de la Sécurité civile de l'Hérault. C'était extrêmement impressionnant pour nous, acteurs, de les voir réagir comme s'ils étaient en situation. (...) Nous avons eu affaire à des maquilleurs spécialistes des effets spéciaux, pour le faux sang, bien sûr, mais aussi pour réaliser toutes sortes de blessures et de cicatrices", a ajouté Ingrid Chauvin. Elle a ensuite dévoilé que c'est lors d'une sortie scolaire encadrée par son personnage, Anna (Maude Baecker) et Clémentine (Linda Hardy) que l'accident se déroulait.

Il impliquait le car dans lequel elles se trouvaient avec les adolescents de la série et la voiture d'un autre personnage bien connu. "On bascule dans l'horreur. (...) L'accident va avoir d'énormes conséquences sur toutes les familles. (...) Les séquelles seront extrêmement importantes et les retombées vont être évoquées pendant plusieurs semaines", a conclu l'épouse de Thierry Peythieu.