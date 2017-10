Exclu – Julien Guirado : "Darko est une erreur de casting"

Après Secret Story 7, Les Anges 6, La Villa des coeurs brisés et Moundir et les apprentis aventuriers, Julien Guirado a accepté de s'envoler pour l'Espagne afin de participer aux Marseillais vs le reste du monde 2. Mais c'est après sa petite amie Martika qu'il a débarqué, une situation qui n'était pas toujours simple à vivre : "Je ne l'ai pas trop bien vécu au début. Ça a été compliqué, surtout qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend en arrivant, même si j'ai pleinement confiance en elle."

Le beau brun a eu raison de croire en elle puisqu'il n'a pas eu de mauvaise surprise en arrivant. Contrairement à Kévin ou à Jessy, Martika est restée très sage et Julien a tenu à souligner qu'une telle attitude était tout à fait normale : "Les acteurs qui ont besoin de se prouver des choses ou de plaire, ça les regarde. Mais quand tu es dans une relation normale, à moins que tu aies un gros coup de foudre pour quelqu'un, ça ne se passe pas. De mon côté, j'essaie de rester fidèle quand je suis quelqu'un et j'attends la même chose en retour." La pilule ne serait pas passée si Martika avait fait un écart de conduite : "Je ne lui aurais jamais pardonné si elle m'avait trompé."

Aujourd'hui, Julien et l'ancienne candidate du Bachelor filent toujours le parfait amour. Mais pour l'heure, il n'est pas encore question de fiançailles ou même de bébé : "Pas la peine de se précipiter. On a beaucoup de projets et on veut bien faire les choses." Les tourtereaux, qui font donc tout pour que leur couple dure, nous ont livré la recette de leur bonheur : "Il n'y a pas de secrets. Je pense qu'il faut rester soi-même et faire abstraction de ce qu'il y a autour. Avoir des expériences. Il faut s'engueuler et faire l'amour, ça aide aussi (rires)."

Darko n'a pas beaucoup d'intellect

Au cours de son interview avec Purepeople, Julien Guirado a également donné son avis sur l'interview de Darko qui a tant fait parler. Pour rappel, ce dernier a assuré que certains candidats étaient faux et faisaient semblant d'être idiots pour apparaître devant les caméras. Des déclarations que le Toulousain n'accepte pas : "Je pense que c'est une erreur de casting. Participer à une émission, chier dans la colle et dénigrer les personnes avec qui tu étais, c'est ingrat. Certaines personnes ne font de la télé-réalité que pour les followers. Les pseudo-blogueurs ou youtubeurs... Il n'a pas fait math sup, je crois, Darko, il n'a pas beaucoup d'intellect. Il faut un peu qu'il se rappelle qui il est. (...) Il faut avoir le respect des personnes qui nous emploient et avec qui on est. On ne peut pas cracher sur quelqu'un même si on a des divergences. Ce ne sont pas des gens qui sont crédibles pour moi."

