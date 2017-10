EXCLU – Katrina Patchett révèle les folles pertes de poids des stars

Danse avec les stars (TF1) est une aventure hors du commun pour tous les candidats. Toutes les personnalités qui ont déjà participé au concours de danse ont admis que cela leur avait permis de se dépasser et de se livrer comme jamais. Mais il faut rappeler que cette aventure est loin d'être de tout repos.

En effet, tous doivent s'entraîner tous les jours durant plusieurs heures afin de briller sur le parquet et séduire les membres du jury, ainsi que le public. Résultat ? De grosses perte de poids pour certains participants comme l'a rappelé Katrina Patchett lors de la conférence de presse de la saison 8, le 28 septembre dernier. "Avec DALS, on a vu David Ginola [saison 1 en 2011, ndlr] perdre plus de 10 kilos", a confié la partenaire de Vincent Cerutti. Après quoi, elle a dévoilé le nombre de kilos qu'a perdu le joueur de tennis Cédric Pioline (saison 2, en 2011) après seulement trois semaines d'entraînement.

Vincent Cerutti, qui nous confiait avoir pris du poids, peut donc se rassurer, il devrait rapidement perdre les kilos qui le complexent.

