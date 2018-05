EXCLU – Koh-Lanta : Trahison, alliance, stratégie... Ce qu'il s'est passé en off

Après la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) dont Clémence est ressortie grande gagnante, les finalistes ont accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. En plus d'avoir évoqué son aventure, Javier a indiqué qu'à l'antenne, "tout n'[était] pas montré".

"Pour ma part, tout s'est bien passé au niveau de la diffusion, tout ce qui a été montré a été fidèle à la réalité. Sauf ce fameux épisode marqué par l'élimination d'Alban et Yassin !", lance-t-il. Bien décidé à régler ses comptes, l'aventurier éliminé à l'issue de la course d'orientation tient à expliquer son comportement.

Ainsi, Javier révèle les raisons de son vote contre le duo. "24 heures avant le conseil, j'apprends que Yassin ne me comptait pas dans ses plans d'avenir dans le jeu. Il en parle à d'autres, il fait sa propre petite liste avec Cassandre, Clémence et Pascal, raconte-t-il. Pas de bol pour lui, Clémence et Pascal sont déjà eu sein de mon alliance... C'est normal, c'est le jeu mais il a mal joué." D'ailleurs, au conseil, Javier explique à Yassin les motivations de son vote.

Plus encore, l'acolyte de Pascal assure avoir dès le départ annoncé vouloir écrire le nom de Yassin et non celui d'Alban sur son bulletin. "L'équipe ne voulait pas, tout le monde voulait qu'on s'accorde pour écrire le nom d'Alban. Je suis obligé de m'incliner car je ne veux pas me mettre six personnes à dos. Mais le soir du conseil, j'explique à Alban et Yassin ce qui'il s'est passé", confie-t-il. Des explications apparemment parfaitement comprises par les deux intéressés. "C'est frustrant car rien n'a été montré ! Rien n'a été fait dans le dos de Yassin et, entre lui et moi, ça s'est très bien passé. Je lui ai tout expliqué et il a compris", conclut Javier. De son côté, Alban a également entendu les arguments du candidat et lui a même cédé son vote noir.

