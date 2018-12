EXCLU - Laurence Boccolini et son image : "Si on me trouve dure, c'est que..."

Dès janvier 2019, Laurence Boccolini coanimera Big Bounce Battle, la course de trampoline avec Christophe Beaugrand sur TF1. À cette occasion, l'animatrice de 55 ans s'est livrée au micro de Purepeople.com. Après avoir évoqué son impressionnante perte de poids ainsi que son hospitalisation, elle se confie sur le tournage du programme et revient notamment sur l'image un peu froide qu'elle avait à l'époque du Maillon faible.

Aujourd'hui, Laurence Boccolini s'estime bien loin de l'animatrice tout de noir vêtue du jeu de questions. "Le Maillon faible, ça fait tellement longtemps que je l'ai arrêté. Après, j'ai fait Money Drop et là déjà mon image a changé. S'il y a des gens qui pensent que je suis toujours comme dans Le Maillon faible, tant mieux ça veut dire que c'est réussi ! Mais déjà avec Money Drop, ça avait beaucoup beaucoup adouci la chose. Puis là je suis au naturel, si on me trouve dure ça veut dire que j'ai un côté un peu difficile, c'est rigolo", lance-t-elle.

D'ailleurs, dans Big Bounce Battle, la course de trampoline, la maman de Willow (5 ans) s'éclate avec Christophe Beaugrand. "On a eu tellement de fous rires", confie-t-elle avant de raconter une anecdote rigolote. "On était avec une équipe de tournage allemande qui ne comprenait pas pourquoi on riait, c'était très gênant...", poursuit-elle, amusée.

Après avoir évoqué la nouvelle émission de TF1, Laurence Boccolini a donné des nouvelles de sa fillette, qui a beaucoup rigolé avec Christophe Beaugrand sur le tournage, et a même réagi à l'affaire des photos volées de Karine Ferri, lui apportant tout son soutien.

