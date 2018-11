Karine Ferri - TPMP, ses photos volées : Harcelée, l'animatrice quitte Twitter

L'affaire Karine Ferri / TPMP prend une nouvelle tournure. L'animatrice de Danse avec les stars 9 vient de fermer son compte Twitter. Une décision prise suite à un cyber-harcèlement ?

Le 31 octobre, l'émission Touche pas à mon poste (C8) a diffusé d'anciennes photos volées de l'animatrice – publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion – sur lesquelles elle prenait des poses lascives. Touchée de voir son passé ressurgir ainsi, la jolie brune a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, la société de production et Cyril Hanouna pour l'exploitation de ces photos. TF1 et Karine Ferri ont également décidé de saisir le CSA.

Si, pour la première chaîne d'Europe, "il s'agit là du dernier exemple d'une campagne de dénigrement et de harcèlement moral que la direction de Canal ne peut ignorer", pour Baba, "ils veulent faire du buzz autour de DALS parce que les audiences baissent". Deux points de vue bien différents...

Et depuis, sur Twitter, les pro-Ferri et les pro-TPMP s'écharpent. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à s'en prendre directement à l'animatrice, lui reprochant de ne pas assumer ses photos et de s'en prendre à leur animateur préféré. C'est apparemment pour cela que la compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) a donc fini par fermer son compte.

En plus du soutien de TF1, Karine Ferri peut compter sur celui de Camille Combal, son acolyte de Danse avec les stars. L'ex-collègue de Cyril Hanouna a tweeté le 1er novembre : "Une grosse pensée pour ma @KarineFerri. Elle traverse un moment dur et je lui apporte tout mon soutien et toute mon amitié! Je t'aime et suis trop content de faire cette émission à tes côtés !" Ce qui lui vaut lui aussi d'être attaqué par les pro-TPMP.