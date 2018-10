Karine Ferri, maman avant tout : "Ma priorité reste ma famille"

Karine Ferri a vécu une rentrée bien chargée ! La belle animatrice de 36 ans co-anime depuis déjà trois semaines Danse avec les stars au côté de Camille Combal chaque samedi soir. Désormais, c'est également dans The Voice Kids que les téléspectateurs peuvent la retrouver le vendredi en soutien à Nikos Aliagas. Autant de projets télévisés et d'engagements qui l'a poussent à enchaîner les allers-retours entre Dijon - où elle vit avec sa famille - et Paris chaque semaine, laissant derrière elle son fils Maël (2 ans) et sa fille Claudia, née le 16 juillet 2018.

Interrogée par Télé-Loisirs sur sa manière d'aménager son temps, la chérie du footballeur Yoann Gourcuff a fait savoir que sa famille passerait toujours avant sa carrière : "J'ai la chance d'avoir des équipes qui font en sorte d'organiser mon emploi du temps. J'arrive à dégager beaucoup de temps libre. J'enchaîne les tournages mais dès que j'ai une minute, ma priorité reste ma famille."

Si elle est actuellement très active, Karine Ferri se dit tout de même chanceuse de pouvoir retrouver ses enfants plus souvent que d'autres mères : "Il y a des femmes qui font des métiers très prenants et très durs, qui partent du matin jusqu'au soir et ne voient pas leurs enfants. Moi j'ai la chance de travailler quelques jours et pouvoir me reposer."