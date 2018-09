Exclu - Laurie Cholewa enceinte et en forme : "Je suis portée par l'adrénaline"

Le 1er octobre 2018, Laurie Cholewa présentera à nouveau le concert Leurs Voix pour l'Espoir, qui en est à sa 7e édition, et dont les bénéfices sont reversés à la Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique. Alors qu'elle attend un heureux événement, se sent-elle capable d'assurer la soirée et ses autres activités professionnelles ?

"Ça va. Moi, de toute façon, je suis toujours portée par l'adrénaline de la soirée, du direct et aussi de l'émotion qu'elle me procure. Je pense que ce soir-là, comme chaque année d'ailleurs, enceinte ou pas enceinte je trouve toujours l'énergie pour tenir la cadence. C'est peut-être le lendemain que j'aurai un coup de mou mais, le soir même, j'aurai de l'énergie. En ce moment, je me sens en forme. J'espère bien que ça va durer jusqu'au bout de la grossesse !", a-t-elle confié. L'animatrice attend une petite fille, fruit de ses amours avec son mari Greg.

Laurie Cholewa, qui doit accoucher entre la fin de l'année et le début 2019, ne compte pas prendre un congé maternité trop long. "Pour les fêtes de fin d'année, je risque de disparaître [de l'antenne, elle anime Tchi Tcha sur Canal +, ndlr]. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je reviendrai, faut en parler avec la chaîne. Mais je pense que je serai là pour les César. J'ai envie de rester pro. J'ai envie de prendre suffisamment de temps pour accueillir mon bébé et m'y consacrer pleinement et, en même temps, les deux gros rendez-vous de l'année sont les César et le Festival de Cannes, je n'ai pas envie de délaisser ces deux rendez-vous", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet