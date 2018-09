Laurie Cholewa, ravissante future maman au côté de Pascal Elbé et Sonia Rolland

Alors que la coup d'envoi pour la Fashion Week parisienne a officiellement été donné ce 24 septembre 2018, les événements mondains font également le plein de stars.

Lundi, l'hôtel Napoléon, prestigieux établissement cinq étoiles situé sur l'avenue de Friedland dans le 8e arrondissement de la capitale, organisait ainsi une grande soirée pour fêter ses 90 ans d'existence. À cette occasion, plusieurs personnalités avaient répondu à l'invitation du directeur de l'hôtel, Claude Rath.

Enceinte de son premier enfant, Laurie Cholewa s'est affichée très souriante dans une robe imprimée qui mettait en valeur son joli ventre rond. Sur place, l'animatrice de 37 ans a retrouvé l'acteur Pascal Elbé, au côté duquel elle a pris la pose.

Ravissante dans un ensemble rouge vif, Sonia Rolland a également attiré l'oeil des photographes, à l'instar de sa consoeur, la comédienne Lolita Chammah, et des acteurs Maurice Barthélemy et Michael Cohen. Axelle Laffont, Éric Metzger, Jeanne Ferreira, Thibault de Montalembert (Dix pour cent, prochainement de retour sur France 2 pour une troisième saison) et son épouse l'actrice Hélène Babu étaient aussi de la partie.